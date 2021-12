Polícia Civil de Adamantina faz operação em Suzano e Itaquaquecetuba

Na última terça (14), as equipes das Delegacias especializadas DIG e DISE de Adamantina, com apoio da Delegacia de Osvaldo Cruz, deflagraram a ação policial “Bad Fishing”, visando combater o crime de furto mediante fraude ocorrido no município de Adamantina que vitimou um idoso de 87 anos, que ao ser abordado por criminosos em uma agência bancária teve subtraídos seus cartões bancários.

A resposta ao citado crime iniciaram-se as diligências policiais visando à elucidação do crime, sendo identificado um casal de suspeitos e apurado que de posse dos cartões bancários da vítima teriam efetuando diversas transações bancárias causando um prejuízo de aproximadamente 43 mil reais. Em prosseguimento as diligências os suspeitos foram localizados no município de Suzano, sendo representados ao Poder Judiciário dois mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar a serem cumpridos nos municípios de Suzano e Itaquaquecetuba.





Efetivadas as diligências de polícia judiciária, que contou com o efetivo de oito policiais e duas viaturas, com apoio do DOPE, em Suzano foram presos os suspeitos e apreendidos diversos materiais de interesse para a investigação, já em Itaquaquecetuba foi localizado um suspeito para oitiva e liberado em seguida. Com relação aos suspeitos presos, foram recolhidos à prisão na Capital.

A Polícia Civil orienta toda a população a ter cautela com relação a cartões, senhas e dados bancários, devendo o cidadão procurar ter postura de desconfiança ao ser abordado por pessoas estranhas em agências bancárias e, ao desconfiar de qualquer conduta, informar a gerência da agência e procurar uma unidade da Polícia Civil pessoalmente ou por meio do telefone 197.