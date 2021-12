O BOTICÁRIO amplia estrutura, inaugura “Espaço do Revendedor” e anuncia novidades para 2022

Sempre inovando e em crescimento, O Boticário de Adamantina – Grupo Harmonia, que pertence à franqueada Vilma Sgobbi, está ampliando suas estruturas e já projeta novidades para o ano de 2022.

Recentemente foi concluída a instalação do “Espaço do Revendedor O Boticário” com um amplo e moderno prédio contando com uma nova estrutura física e localizado na Avenida Miguel Veiga, 248 na Vila Cicma, onde os revendedores passaram a contar com mais conforto e uma área de 550m² com estacionamento e atendimento aos interessados, sendo que 280m² desta área dedica-se exclusivamente ao estoque da marca.

O Grupo Harmonia tem atualmente uma estrutura que conta com 25 funcionários capacitados para o atendimento, separação e logística de entrega de pedidos em 25 cidades das microrregiões de Adamantina, Tupã e região com frota própria.



MAIS DE 1.600 REVENDEDORES

São aproximadamente 1.600 revendedores atuando diretamente na venda de produtos O Boticário e desde o mês de setembro do ano passado, a franqueada Vilma Sgobbi tem a concessão para também trabalhar com outra linha de produtos da marca, a “Quem Disse Berenice?” que até então estava disponível somente nos grandes centros e shopping centers.



NOVA MARCA AO GRUPO EM 2020

Além deste novidade, a franqueada anuncia que já a partir de 2022, há o planejamento da inserção de mais uma marca ao grupo, a O. U. I que traz produtos com foco na alta perfumaria e que também pertence ao O Boticário, o que ampliará ainda mais o leque de produtos, bem como a quantidade de revendedores atendidos em nível regional.



NOVO CENTRO EMPRESARIAL EM CONSTRUÇÃO

Tendo como foco o crescimento da Cidade Joia e a ampliação de vagas de emprego, a empresária Vilma Sgobbi está em fase adiantada de planejamento de mais um empreendimento com a construção de um novo centro empresarial.

O empreendimento vai abrigar as novas instalações das lojas O Boticário e Arezzo que pertencem ao Grupo Harmonia e também outros serviços.

“O espaço será amplo e com a delicadeza e beleza que a cidade de Adamantina merece”, destaca a franqueada O Boticário, Vilma Sgobbi.