Memória e Música: Aproximação mais do que necessária!

Deve-se registrar inicialmente que atualmente o cenário está um tanto quanto complicado quanto ao Debate com temas e temáticas relacionados com as áreas da Memória na perspectiva da História.

Entretanto, apesar dos pesares, continuam ocorrendo diversas atividades envolvendo o contexto plural dos (as) Artistas em geral, portanto, tais propostas devem ter o merecido apoio para uma aproximação com a comunidade em nível “regiocal”, ou seja, do regional para o local neste tempo novo tempo que se chama hoje.

Nesta quinta-feira, 16, a partir das 21h, na Praça “Élio Micheloni” de Adamantina, estará ocorrendo um evento mais do que especial para todos (as) que marcarem presença no local, assim, o Lançamento do “2º. Álbum Musical Regional” com muitas Histórias e Memórias em notas musicais.

Apoio cultural

As atividades relacionadas com a promoção e execução do evento, contam com o Apoio de diversas instituições, a saber: UniFAI, Rádio Cultura FM, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ETEC “Prof. Eudécio Luiz Vicente” e Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista (REAP).

Desta forma, a realização desta apresentação está mais do que referenciada em nível de importância para todos (as) os (as) participantes como artistas e público, haja vista que a musicalidade regional estará fazendo a diferença por meio da memoria histórica.

Letras, poemas e músicas

Trata-se de uma proposta inédita, tendo em vista a presença de letristas de diversas cidades que escreveram poemas com o objetivo de registrarem experiências, memórias, personagens, paisagens naturais e outros olhares.

Portanto, são identidades da Nova Alta Paulista que foram registradas neste “Álbum Musical Regional”, ainda, com a participação de “Cida Ajala”, autora das composições musicais de 12 poemas, ainda, do padre Domingos de Jesus, autor e compositor de dois poemas.

História e memória regional

A ideia de criação de um álbum musical surgiu em 2020, quando as atividades presenciais do Projeto Talentos e Produtos Regionais da Nova Alta Paulista (PRENAP) estavam suspensos devido à pandemia Covid-19. Entre as várias ações empreendidas em 2019, uma comissão de especialistas coordenou a criação e o lançamento da 1ª Antologia de Contos, Crônicas e Poesias Regionais, reunindo 85 obras inéditas de 55 autores de 12 cidades.

Durante o isolamento social, com a interrupção das ações, o grupo passou a fazer parte do projeto Musicando Sua Poesia, de Cida Ajala, cujo resultado foi o lançamento do 1º álbum, em dezembro do ano passado.

Para conhecer as obras inéditas, acesse https://open.spotify.com/album/2BNMtRVXpO5iPyjeZ4t2Db

Criação musical e latitude 21

A criação dos álbuns musicais pauta-se na economia criativa como uma das estratégias para a construção do território criativo Latitude 21 Nova Alta Paulista.

A expressão “latitude 21” advém de um fato geográfico curioso: as 30 cidades que compõem a Nova Alta Paulista localizam-se no paralelo 21 Sul, inspirando o registro de domínio do nome e o seu uso em várias iniciativas, inspirando a criação de uma marca regional.

Também, deve-se destacar a participação dos (a) Escritores (as) de Adamantina que receberam o presente de terem seus poemas musicados, a saber: Aline Valente Nunes Borro; Esmeraldo Pereira; Izabel Castanha Gil; João Passarinho e Laís Olmo da Silva.

Ainda, diversos (as) letristas que cursaram ou estão cursando graduação na UniFAI, portanto, o envolvimento dos (as) acadêmicos (as) está em sintonia com o desenvolvimento das atividades mediadas pelas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão, a saber: Bruno Rondon Martielo (História/Tupã); Laís Olmo da Silva (Biomedicina/Adamantina); Luan Calderaro Costa (diplomado Geografia/Tupã); Victor Hugo Silva Souza (diplomado em História/Pauliceia) e Prof.ª Izabel Castanha Gil (docente nos cursos de Geografia, História e Ciências Econômicas/Adamantina).