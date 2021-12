ARTIGO: LIÇÕES DE 2021

“Vê: um palmo são os dias que me deste,

Minha duração é um nada frente a ti;

Todo homem que se levanta é apenas um sopro,

Apenas um sombra o homem que caminha,

Apenas sopro suas riquezas que amontoa,

E ele não sabe quem vai recolhê-las” (Sl. 39,6-7)

Creio que nunca se desejou tanto que chegasse o natal, que a alegria da vida retornasse; um desejo profundo de vivermos livres dos protocolos da saúde neste tempo de pandemia. Mas este texto do livro dos salmos nos mostra que sempre deveríamos pensar que a vida tem sempre sua finitude e que passamos como um sopro. Viver acumulando somente o amor que partilhamos, a vida que resgatamos, a misericórdia que espalhamos, a justiça que realizamos, a esperança que anunciamos com certeza nos fará mais felizes e mais livres .

Não nos percamos neste final de ano apenas pensando em festas, compras e confraternização, mas olhemos com carinho como vivemos neste tempo tão exigente e diferente, e o que aprendemos neste ano com a pandemia. O Papa Francisco sempre diz: “Não podemos voltar ao normal: ou voltaremos melhores ou piores”. Se não fizemos uma boa avaliação de nossa vida nestes tempos, agora será o momento certo, pois estamos chegando ao final do ano. Que lições tiramos? Que desafios superamos? Que caminhos novos escolhemos?

Iniciamos o tempo da esperança agora no Advento, esperança é buscar sempre a capacidade de vencer os limites da vida, de ser criativo nos desafios, de lutar para que o bem e a paz cresçam. Que eu testemunhe de maneira mais corajosa minha fé, que eu seja mais solidário e construa ao meu redor espaço de acolhida e de partilha.

Celebremos o Natal que se aproxima deixando a luz do Salvador mostrar caminhos novos para a humanidade, caminhos novos para todos nós. O Feliz Natal que desejarmos seja fruto do amor que nos ajudou ser mais humildes e simples como o próprio Deus feito Menino em Belém.