Prefeitura de Adamantina apresenta projeto de Regionalização e Integralização da Saúde a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo

Em agenda do deputado estadual Mauro Bragato, o prefeito Márcio Cardim, o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, a chefe de gabinete, Luciana Pereira e representantes da Santa Casa de Adamantina estiveram reunidos com o secretário de saúde do Governo do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

O objetivo do encontro é apresentar o Plano de Trabalho elaborado em conjunto com as prefeituras de Osvaldo Cruz, Lucélia, Pacaembu, Pracinha, Sagres, Salmourão, Mariápolis, Flórida Paulista e Inúbia Paulista, Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e Santa Casa de Misericórdia de Adamantina para o desenvolvimento do projeto de Regionalização e Integralização da Saúde na microrregião de Adamantina.

O secretário de saúde do estado, elogiou o projeto desenvolvido e vai de acordo com o pensamento do Governo do Estado. Agora, ele será encaminhado para as equipes técnicas que integram a pasta.

Além disso, o chefe da pasta fez questão de parabenizar o prefeito Márcio Cardim e o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino em razão da gestão da pandemia no município.

A integralização visa entre outras ações também diminuir as viagens ocorridas diariamente de média e longas distâncias, com pacientes de todos os municípios envolvidos, considerando que atualmente há necessidade de locomoção para realização destes procedimentos em outras cidades que além de onerar os cofres públicos, pode colocar em risco a vida dos pacientes.

Durante o encontro, o prefeito Márcio Cardim ressaltou a parceria que foi estabelecida entre o município, a Santa Casa, o Legislativo, a UniFAI e o Judiciário na construção desse projeto.

“A Regionalização e Integralização da Saúde não trará apenas benefícios para os munícipes de Adamantina, mas para toda a região. Também gostaria de enaltecer o trabalho do deputado estadual Mauro Bragato que não mede esforços para atender a nossa região e sua credibilidade possibilita que possamos apresentar o projeto”, afirma Cardim.

Para a composição do Plano de Trabalho, Adamantina realizou inúmeras reuniões com os 10 municípios da microrregião para entender as demandas locais e a partir disso, trazer em conjunto as soluções.

Relembre

O Projeto de Regionalização e Integralização da Saúde já foi apresentado ao vice-governador do estado, Rodrigo Garcia que esteve em Adamantina em maio para visitar as instalações da Santa Casa.