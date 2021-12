Curso de Fisioterapia da UniFAI: Qualificação acadêmica e visão humanizadora.

No meu caso em especial, escrever sobre o Curso de Fisioterapia na perspectiva crítica e solidária das atividades desenvolvidas por meio da Fisioclínica, pode ser uma vantagem como pelo olhar do Paciente, porém, torna-se complexo quando se trata de escrever especificamente sobre o Curso.

Entretanto, entendo que se faz necessário tentar uma reflexão que possa estar de acordo entre a proposta acadêmica e as ações pedagógicas em sala de aula, laboratórios e estágio para as (os) discentes de Fisioterapia.

Humanização e compromisso

Também, deve-se registrar que os Cursos que estão alocados na área da Saúde, de um jeito ou de outro, isso é, dependendo sempre dos objetivos desta ou daquela graduação, possuem o compromisso com os (as) respectivos (as) pacientes, bem como, buscando “ser” e não apenas “estar” neste atendimento mais do que humanizado.

Neste contexto, a profa. Ma. Patrícia Braz, docente do curso e Responsável Técnica da Fisioclínica afirma: ““ Fazendo parte do curso desde a primeira turma, acompanhei o crescimento e comprometimento dos docentes e alunos, com conhecimento aliado à humanização contagiando, sempre, funcionários e pacientes envolvidos em todo processo.”

Portanto, quem decide cursar Fisioterapia deve ter este compromisso com as diversas exigências proporcionadas pelos estudos, pesquisas e estágio, ainda, de acordo com as exigências visando à formação acadêmica que envolve a “teoria” em ações “práticas” para uma aproximação entre docentes e discente.

Para a profa. Ma. Leandra Navarro Benatti, docente e Coordenadora do Curso de Fisioterapia da UniFAI, “O aluno que decide cursar Fisioterapia será recebido por uma equipe técnica, acadêmica e administrativa engajada em despertar as habilidades, estimular o conhecimento e desenvolver as competências necessárias para a atuação em todas as áreas da profissão. A paixão pelo curso e o comprometimento com a profissão e com a saúde da população, certamente, são nossos norteadores para garantir trajetórias de sucesso.”

Mercado de trabalho e oportunidades

As exigências patrocinadas pela atual conjuntura em tempo de Pandemia exigem da (o) futura (o) Fisioterapeuta, condições técnicas e capacidade profissional para ocupar o seu lugar no Mercado em áreas afins aos interesses específico ou coletivo com os (as) Pacientes.

Portanto, deve-se considerar que existem diversas possibilidades para aquele (a) profissional capacitado (a), todavia, a essência que é mediada pela formação acadêmica no Curso de Fisioterapia da UniFAI, pode fazer a diferença em todas as áreas de atuação em tempo de Pandemia.

Ainda, o olhar da (o) Fisioterapeuta deve estar em sintonia com as necessidades da (o) paciente para uma aproximação ampla, geral e irrestrita visando à recuperação para “ser” muito mais do uma profissão.

