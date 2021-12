Após adiamento, licitação para construção das 369 casas deve ser remarcada

Agendado inicialmente para ter sido realizado na segunda-feira passada (6), o processo licitatório para contratação de empresa especializada que assumirá a construção das 369 moradias do Programa Nossa Casa foi adiado pela Prefeitura de Adamantina.

Segundo a justificativa divulgada à imprensa, o motivo seria a necessidade de proceder ajustes.

Na manhã da última quinta-feira (9) a reportagem do Folha Regional então questionou a Administração Municipal sobre a nova previsão para o certame. “A expectativa é que um novo edital seja publicado na próxima semana”, diz a resposta.

A medida tomada pela Prefeitura segue orientação da Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, emitida em uma reunião que contou com a participação do prefeito Márcio Cardim. As casas formarão o empreendimento ‘Naur Bellusci’, localizado no bairro Córrego do Rancho às margens da Rodovia Vicinal José Maria da Silva (ADM – 375), altura km 1,95, no acesso entre Adamantina e Mariápolis. Do total de moradias projetadas, 130 serão de interesse social com menor preço de parcela de financiamento.

A Prefeitura já recebeu a aprovação da Secretaria Estadual de Habitação para vincular o empreendimento ao Programa Nossa Casa, que configura a parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal por meio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e da iniciativa privada para a execução das obras. E o convênio também foi firmado entre o Município e o Estado juntamente com a alienação do imóvel municipal, onde as unidades serão implantadas. Inclusive, no mês passado (outubro), o prefeito Márcio Cardim participou, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, do lançamento do ‘Nossa Casa’.