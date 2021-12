Pró-Reitoria de Ensino da UniFAI promove curso de capacitação para funcionários

Todas as organizações que desenvolvem atividades atualmente no mercado estão buscando oferecer aos colaboradores(as) em geral, diversas possibilidades visando à qualificação profissional para uma aproximação mais de acordo com os(as) clientes.

Portanto, deve-se ressaltar que a pandemia apresentou um novo cenário organizacional para todas as áreas que estão atuando na produção ou nos serviços, assim, faz-se necessário que a Organização esteja em conexão com as novas exigências mercadológicas e na perspectiva dos(as) clientes.

Ação estratégica

Neste contexto, a Pró-Reitoria de Ensino (ProEns) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu e executou um curso de atualização para as(os) funcionárias(os) que atuam como escriturárias(os) dos seguintes setores da Instituição, a saber: secretarias geral e de cursos, clínicas, setor de estágio e diplomas.

As atividades ocorreram na terça-feira, 7, sob a coordenação do Prof. Dr. Estêvão Zilioli, responsável pelas orientações técnicas e operacionais na área da utilização das diversas ferramentas utilizadas pela plataforma Google.

Desta forma, ainda, tendo como objetivo a capacitação do quadro de escriturárias(os) da UniFAI por meio deste curso, a ProEns destaca que “esta ação faz parte do plano de gestão da Reitoria de valorização dos servidores. A Pró-Reitoria de Ensino, à medida que identifica as dificuldades no trabalho dos escriturários e docentes, vai procurar oferecer treinamento e soluções que beneficiarão inclusive os alunos”.

Monitoria e capacitação

Também, além da participação das(os) escriturárias(os) nesse curso de capacitação, o Prof. Estêvão contou com monitoria como apoio nas atividades e orientações técnicas quanto à utilização das diversas ferramentas disponibilizadas pelo Google com as respectivas atualizações operacionais.

Nesse contexto, o escriturário Leonardo Nascimento, que esteve participando como monitor, afirma: “os cursos do Estêvão são ótimos. Ele trabalha as ferramentas do Google e foca com nossas atividades dia a dia na rotina do trabalho. Aprendemos como facilitar serviços que já fazemos, mas com mais praticidade, agilidade e eficiência, com tais ferramentas do Google”.

Para Leonardo, deve-se destacar que as possibilidades em benefício da Instituição e no atendimento com agilidade e segurança para docentes e discentes, tendo em vista que “além de facilitar, é uma maneira mais segura para não perdermos documentos, já que tudo fica salvo automaticamente no Google Drive. É uma maravilha”.