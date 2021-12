Prefeitura de Adamantina entrega certificação para 67 produtores rurais

Profissionais participaram dos programas desenvolvidos pelo município em parceria com a Energisa e o Euroclima+

Com o objetivo de certificar os produtores que participaram dos programas desenvolvidos pelo município em parceria com a Energisa e o Euroclima+ e incentivar os produtores rurais a continuarem desenvolvendo boas práticas no campo, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) entregou uma certificação para 67 produtores rurais.

O evento contou com a participação do prefeito Márcio Cardim, o secretário da SAAMA, Thiago Benetão; o coordenador do projeto pela Prefeitura de Adamantina, William Bachega; Carlos Eduardo Mariano, coordenador de grandes clientes da Energisa; responsável pelo projeto de Eficiência Energética, Thiago Peres de Oliveira e o vereador Aguinaldo Galvão, representando a Câmara Municipal.

O secretário da SAAMA deu as boas-vindas aos participantes e lembrou da importância do projeto, assim como Thiago Peres de Oliveira, responsável pelo projeto de Eficiência Energética pela Energisa.

O coordenador de grandes clientes da Energisa, Carlos Eduardo Mariano, falou sobre a parceria e os bons resultados que a iniciativa teve, pois, a Energisa conseguiu colaborar com as podas, diminuiu os problemas de falta de energia, beneficiou as famílias de baixa renda e fez parte de um projeto inovador no país.

Já o prefeito Márcio Cardim relembrou que a execução dos projetos em quase três anos passou por etapas de adequação, mas os frutos estão sendo colhidos e que a expectativa para 2022 é aumentar o Programa de Aquisição de Alimentos que já é desenvolvido no município possibilitando assim que mais agricultores participem.

“Agradecemos aos produtores que acreditaram nos dois projetos. Para incentivar ainda mais o desenvolvimento da agricultura familiar em nosso município, estamos encaminhando um projeto de lei para dar 60% de desconto para aqueles que fizerem uso das máquinas da Prefeitura, desde que possuam o título de produtor resiliente”, afirma o prefeito.

Projeto de lei que concede desconto para o Produto Rural Resiliente

A Prefeitura de Adamantina encaminhou para a Câmara Municipal para apreciação projeto de lei que dispõe sobre autorização para que o chefe do Poder Executivo possa conceder desconto de 60% sobre o valor dos serviços e/ou locação de máquinas agrícolas fixado nos itens 1.5 e 1.6 do Decreto de Preços Públicos, aos produtores rurais que possuam o título de “Produtor Rural Resiliente”.

Título de Produtor Resiliente

A Prefeitura de Adamantina criou o Título de Produtor Rural Resiliente, por meio da lei nº4.087 de 19 de novembro de 2021. A medida objetiva incentivar a implantação de boas práticas agrícolas e ambientais e, consequentemente, propiciar a produção de alimentos de qualidade.

Euroclima +

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina, UniFAI e Comunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa (Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, no nome original em espanhol, composto por nove municípios da Guatemala, El Salvador e Honduras, países da América Central) integra um programa que tem como foco a produção resiliente de alimentos frente à mudança climática.

A ação consiste em oferecer atendimento técnico especializado gratuitamente aos produtores por meio de uma engenheira agrônoma e um técnico agropecuário contratados pela Prefeitura de Adamantina.

Os profissionais atuam dando assistência técnica nas culturas de hortaliças e frutas, oferecendo orientação na utilização da compostagem, irrigação, análise de solo, análise do pH da água, entre outras atividades dentro das propriedades.

O EuroClima+ ainda oferece assistência técnica para os criadores bovinos levando orientação sobre manejo de pastagem e nutrição animal.

Programa de Eficiência Energética

Em paralelo a essa ação, a Prefeitura de Adamantina em parceria com a Energisa, desenvolveu o projeto de Eficiência Energética que consiste no aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas para serem transformados em adubo e destinados à população por meio do programa Agricultura Familiar.