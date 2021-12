Membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Adamantina visitam Secretaria Municipal dos Direitos Humanos de Marília

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Rosana Corra Narducci e os membros Larissa Escalliante Tenório e Daniela Carvalho estiveram em Marília para conhecer a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos.

O objetivo da visita foi apreciar o trabalho que a pasta desenvolve e, ainda, esclarecer dúvidas tendo como foco o aprimoramento do trabalho que já é desenvolvido em Adamantina.

Essa ação se faz necessária, porque o conselho no município está em fase de estruturação tanto do regimento interno quanto do plano de trabalho de 2022.

“Conhecer in loco o Conselho possibilitou que os membros daqui tenham uma base prática muito importante para sermos mais atuantes”, afirma.

Durante a visita, as representantes ainda estiveram no Núcleo de Libras, órgão responsável por facilitar a comunicação entre atendentes de órgãos públicos e cidadãos que necessitam do auxílio do intérprete.

Elas ainda viram como funciona o Espaço Potencial, que é um centro especializado em atendimento e estimulação através da ciência Análise Comportamental Aplicada 9ABA), referência em atendimento somente à portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Rosana Narducci comenta que a visita foi muito enriquecedora, porque foi possível ver o trabalho de um conselho atuante.

“Conhecemos projetos e programas que foram sugeridos ao Poder Executivo e que estão em funcionamento na cidade. Além disso, todas as instituições que trabalham com deficientes são parceiras do Conselho. Fiquei emocionada em ver que crianças tão novas já são estimuladas”, finaliza.