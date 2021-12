Homem morre em grave acidente com moto

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (12) na lagoa azul, em Parapuã.

A vítima fatal é o parapuense Domingues Gimenes Neto, popularmente conhecido como Neto Gimenes.

De acordo com as primeiras informações, Neto conduzia uma motocicleta, quando na chamada “Curva do Guerino”, na lagoa azul, perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore. Com o forte impacto a vítima acabou morrendo ainda no local.

Neto era professor, deixa duas filhas. Sua esposa também é professora e atualmente responde pela Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI).

A notícia de sua morte causou grande comoção nas redes sociais. A escola EMEI cancelou as aulas nesta segunda-feira (13).

Equipes do policiamento territorial e de socorro compareceram no local do acidente, que foi preservado para o trabalho da perícia.