Farmácia na UniFAI: “Um horizonte de possibilidades…”

Todas as profissões possuem suas virtudes em nome do compromisso juramentado quando da “colação de grau”, porém, existem sempre as exceções frente às exigências do mercado, ainda mais em tempo de pandemia.

Portanto, torna-se necessário fazer frente aos desafios que aparecem em todas as áreas envolvendo a participação do(a) profissional habilitado(a) de acordo com a sua formação em nível acadêmico.

Neste cenário um tanto quanto complicado para a sociedade em geral, abrem-se muitas portas para quem está buscando aquele curso de graduação para fazer do mesmo a sua escolha profissional.

A escolha deve ser pessoal e fundamentada na confiança com responsabilidade, assim, o curso de Farmácia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) pode ser muito mais do que uma simples escolha no seu caso.

Cenário profissional

Atualmente, o mercado oferece diversas escolhas para uma atuação afins aos objetivos do(a) farmacêutico(a), todavia, faz-se necessário que a formação universitária no curso de Farmácia esteja em conexão constante entre as teorias necessárias para que a “práxis” possa fazer a diferença nas atividades profissionais.

O Prof. Me. Valter Dias da Silva, docente do curso, destaca que “olhando o cenário profissional em que estou inserido atualmente, como docente dos cursos de Farmácia e Medicina, delegado regional do Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), uma reflexão sobre a construção da minha carreira me vem à tona. O curso de Farmácia abriu um ‘horizonte’ de possibilidades, com suas Ciências Biológicas, Exatas e Farmacêuticas”.

Deve-se ressaltar que, ao fazer a sua escolha nesta área da Saúde, o(a) acadêmico(a) estará entrando e participando de inúmeras atividades mediadas pelo conhecimento em sala de aula, porém, utilizando todas as ferramentas necessárias nos Laboratórios do curso de Farmácia.

Formulação farmacêutica

As fórmulas para isto e mais aquilo, ou seja, desde que esteja relacionada com as atividades patrocinadas e exigidas enquanto aluno(a) do curso de Farmácia na UniFAI, estão sob controle dos docentes responsáveis pelas disciplinas e laboratórios de apoio entre a teoria e a prática.

Neste contexto plural que o curso oferece para os(as) discentes, o Prof. Valter afirma, a saber: “notei ao longo da minha formação que o curso me possibilitava transitar pelas mais diversas áreas do conhecimento, e que me traria uma formação multidisciplinar, com possibilidades de atuação abrangente e específica”.

Apenas você pode fazer a sua escolha quanto ao curso de Farmácia, haja vista que o compromisso com a ética na área da Saúde está inserido nesta atuação e participação em nível social em tempo de pandemia.

Mais informações podem ser acessadas em www.unifai.com.br/vestibular.