Direito na UniFAI: Ética e compromisso com responsabilidade

Todas as escolhas são definidas de acordo com as possibilidades que envolvem o cenário no qual todos(as) estão envolvidos(as), assim, cada qual pode seguir este ou aquele caminho em busca da realização profissional.

Entretanto, atualmente o mundo está em meio aos desencontros patrocinados pela pandemia, portanto, torna-se necessário mais do que apenas um compromisso com a cidadania frente às necessidades das conexões existentes em tempo de pós-globalização organizacional.

Assim, a decisão em escolher este ou aquele curso deve ser feita de acordo com o compromisso pessoal me primeiro lugar, entretanto, faz-se necessário estar em sintonia com um olhar além do que se espera nesta decisão em busca do futuro.

Curso de Direito

Todavia, além de ser uma tomada de decisão com seriedade e tendo como objetivo estar em conexão com um universo plural mediado pela contextualização de um cenário que está cheio de incertezas em tempo de pandemia, deve-se considerar que ao escolher o curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) que, de acordo com o Prof. Me. José Eduardo Lourencini, “permite ao aluno ingressar em um universo totalmente novo, fornecendo-lhe uma nova visão sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre as próprias leis e, sobretudo, sobre o ser humano. Além disso, a atuação do operador do Direito em suas mais variadas funções (juízes, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, delegados de polícia) permite-lhe atuar como um agente que transforma a sociedade, resolvendo conflitos e alcançando a paz”.

Por isso, todos(as) devem levar como base o que está ocorrendo neste mundo contemporâneo em todas as áreas, haja vista que a Profa. Ma. Paula Renata Minutti afirma, a saber: “na UniFAI os alunos têm uma vivência humanitária, tolerante, de respeito a opiniões diversas e principalmente de convencimento com respeito. Isso faz com que eles carreguem em sua bagagem jurídica todo o aprendizado aqui adquirido para além da vida acadêmica, ou seja, se tornam operadores do Direito ético e comprometidos com a responsabilidade de fazer uma sociedade mais justa e solidária”.

Ensino teórico e prático

Nas atividades desenvolvidas e realizadas durante o período que o(a) discente está na graduação em Direito, deve-se destacar que de acordo com o Prof. Esp. Carlo Conti Marini, “muito além da excelência no ensino teórico e prático, em que casos reais são analisados nas aulas, o curso de Direito da UniFAI proporciona aos nossos alunos o desenvolvimento de uma percepção jurídica, que os fará enxergar a realidade de uma forma profissional, facilitando a sua inserção no mercado de trabalho”.

A profissionalização do mercado continua exigindo do(a) futuro(a) advogado(a), novos paradigmas por meio de uma atualização constante dos fatos que estão ocorrendo em nível “glocal”, ou seja, do global para o local em tempo de redes sociais.

Nesta perspectiva de futuro, o Prof. Rafael Guerreiro Galvão enfatiza que “cursar Direito na UniFAI lhe abre incontáveis portas no âmbito pessoal e profissional. Além do ímpar engrandecimento intelectual, lhe prepara tanto para a vida privada da advocacia, como para as incontáveis funções públicas, desde a magistratura, e passando pelas carreiras policiais, fiscais e até administrativas. Certamente, o mais dinâmico e completo dos cursos”.

Estar não pode ser

Todas as portas estão abertas, haja vista que o compromisso deve ser com a Justiça acima de tudo e de todos(as) em nível universal, porém, para que isso possa ocorrer, a presença do(a) advogado(a) pode fazer a diferença em favor da Cidadania e da Ética.

Assim, nas palavras do Prof. Me. Igor Terraz Pinto, coordenador do curso de Direito da UniFAI, fica evidente que “ao escolher se tornar um(a) acadêmico(a), o compromisso está acertado com todos(as) os(as) professores(as) para uma formação universitária em sintonia com as novas exigências do mercado por meio do Núcleo de Prática Jurídica”.