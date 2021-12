Adamantina sediou encontro do município VerdeAzul

Na última semana, Adamantina foi sede de mais uma capacitação do Programa Município VerdeAzul. O encontro contou com representantes dos municípios que integram as bacias Bacia Aguapeí/Peixe.

A ação foi voltada aos interlocutores e suplentes e tratou sobre a diretiva cidade sustentável que tem como foco implementar o uso racional dos recursos naturais.

Além da diretiva tratada de forma específica, os participantes ainda receberam informações sobre as demais que tratam sobre: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental.

O coordenador do Programa Município VerdeAzul, José Walter Figueiredo Silva, esteve em Adamantina para realizar a capacitação. Durante o encontro, ele trouxe informações sobre a realização dos relatórios e como os municípios devem atuar no desenvolvimento das ações.

Em todas as edições do Programa VerdeAzul, lançado em 2007, Adamantina não recebeu certificado apenas na edição de 2016. Em 2019, o município recebeu a nota 83,62 ficando na 63ª posição.

Em 2020, o município recebeu a nota 89,42 ficando na 32ª posição. Dos 645 municípios existentes no Estado, 100 deles receberam a Certificação.

O Programa

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.