Parada de Natal acontece na segunda

A tão aguardada chegada do papai-Noel em Adamantina acontece na segunda-feira (13), primeiro dia de abertura do comércio em horário noturno. Será às 20 horas, na praça Élio Micheloni.

Com uma Parada de Natal, que percorrerá a avenida Rio Branco desde a altura do Parque das Nações e culminando na praça central, o “bom velhinho” abrirá oficialmente o período de compras natalino.

A administração pública decidiu neste ano colocar a chegada do papai-Noel juntamente com o primeiro dia de abertura do comércio, justamente para apoiar as empresas locais que passaram por dois anos difíceis devido às medidas restritivas da Covid-19.

O papai-Noel não terá contato direto com as crianças, devido às questões da pandemia, mas fará uma fala de acolhimento e boas novas. Na praça Élio Micheloni terá ainda a apresentação da Big Band Tupãense.

A Big Banda

A história teve início em 1947; na época intitulada Banda Musical Municipal, era um projeto simples, porém ambicioso para aquele período. A iniciativa de se ter um grupo musical em Tupã foi de João Messas e Américo Scandiuzi apoiados pelo então prefeito Luiz de Souza Leão, fundador de Tupã.

Souza Leão não só apoiou como contratou um maestro para o grupo, maestro Júlio de Castro, juntamente com os sete filhos do maestro, todos eles músicos, além de alguns outros músicos de Tupã e Iacri.

Inicialmente eram 18 integrantes que se apresentavam com o objetivo de alegrar as domingueiras na Praça da Bandeira. Posteriormente o nome foi mudado para Orquestra Júlio de Castro, homenageando o primeiro maestro. O aumento de integrantes e instrumentos foi notável com o passar do tempo.

Atualmente a Orquestra conta com 25 integrantes e está sob a batuta de Anderson Amorim e conta com 25 integrantes. O maestro enfatiza o amor dos integrantes pela música. “Somos apaixonados pela música. Ensaiamos uma vez por semana, todos juntos, mas em casa todos estudam por mais de uma hora por dia. Fazemos isso por amor à música e à nossa cidade”.