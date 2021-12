Comércio tem horário especial já neste sábado e começa abrir à noite na segunda-feira

Com uma expectativa de crescimento, no geral, de 6% maior que 2020, de acordo com pesquisas feitas pela Fecomercio, o comércio adamantinense começa a abrir também à noite a partir da próxima segunda-feira (13). Como atrativo, na mesma data será realizada a Chegada do papai pela Prefeitura de Adamantina, na Praça Élio Micheloni, às 20h.

O horário noturno prevê que as lojas ampliem o horário de funcionamento das 20h às 22h, de segunda a sexta-feira. Também aos sábados há extensão do expediente até as 16h.

Quanto ao aumento das compras esperado neste período, em relação aos meses anteriores de 2021, o Sincomercio (Sindicato do Comércio da Nova Alta aulista) ressalta que dezembro é o melhor mês para o setor de comércio e serviços. “Então, com toda certeza também teremos um final de ano melhor que 2020, e esperamos e torcemos para que seja melhor que 2019, antes da pandemia”, acrescentou o presidente da entidade Sergio Vanderlei da Silva.

Vale lembrar que já a partir deste sábado (11) as lojas já funcionam em horário especial, permanecendo abertas das 9h às 16h.