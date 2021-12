Vereador Hélio pleiteia implantação de unidade da ‘Casa da Mulher’ em Adamantina

No Requerimento nº 288/21, o Hélio José dos Santos (PL) pleiteou interferência do deputado estadual Prof. André do Prado para que Adamantina fosse incluída na relação dos municípios que serão contemplados pelo Governo do estado com unidade da ‘Casa da Mulher’.

O pedido fez parte do material cotado e aprovado na última sessão ordinária da Câmara Municipal.

A ‘Casa da Mulher’ é um programa do governo estadual que disponibiliza atendimentos ao público feminino em várias áreas, inclusive com o oferecimento de cursos de capacitação profissional. E diante dessa gama de serviços, acredito que a implantação de uma unidade na nossa cidade seja de extrema relevância”, Justificou Hélio.

Após passar pelo plenário, o documento com a solicitação foi encaminhado ao referido parlamentar.

Também voltada ao público feminino, no primeiro semestre deste ano o vereador apresentou a Indicação nº 370/2021 para que a Prefeitura de Adamantina viabilize a implantação de uma unidade básica de atendimento clínico especializado, ou seja, um Centro de Referência da Saúde da Mulher, para a realização de consultas, exames, pré-natal de alto risco, planejamento familiar, atendimento psicológico e social.