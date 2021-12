Supermercados voltam a receber cartões do auxílio-alimentação da empresa que atende a UniFAI

Após ajustes e negociações entre supermercados de Adamantina e a empresa que administra os cartões do auxílio-alimentação do servidores públicos do Centro Universitário UniFAI, que deixaram de ser aceitos pelos estabelecimentos da cidade desde o começo desta semana, a suspensão chegou ao fim.

De acordo com o portal sigamais, os pontos críticos do contrato da empresa de cartões e sua rede de estabelecimentos credenciados foram colocados em discussão e sanados entre as partes, sobretudo referentes aos custos (taxas) que estariam sendo cobrados pela operadora.

Com a questão pacificada, os supermercados que compõem a rede credenciada voltaram a aceitar os cartões e atender aos servidores municipais da UniFAI.

A mesma empresa é a que passa a atender também aos servidores municipais da Prefeitura de Adamantina, a partir deste mês. Da Prefeitura, são cerca de 1.170 funcionários municipais, que nos últimos meses receberam o benefício depositado em conta, já que o contrato com a antiga empresa de cartões foi rescindido.