Reflexão sobre os desencontros patrocinados pelo Executivo com apoio do Legislativo provinciano…

O Conhecimento era um bem privado, associado ao verbo SABER, Agora é um bem público ligado ao verbo FAZER. (PETER DUCKER)

Sérgio Barbosa (*)

O que se pode escrever sobre as articulações políticas do executivo municipal, ainda, com apoio do legislativo provinciano em tempo de pós-globalização organizacional…

Se bem que que tais “articulações políticas” estão mais pra “politiqueiras” e assim por diante, além do mais em meio ao tudo de menos, o cenário atual para a sociedade está preocupante em todas as áreas…

Os diversos desencontros patrocinados pelas idas e vindas do EXECUTIVO em nome deste ou do outro lado, bem como, a busca pela aprovação disto e mais aquilo em nome dos interesses do momento, demonstram que o EXECUTOR e sua equipe estão em compasso de espera quanto aos projetos em benefício da comunidade provinciana…

Também, não se podem deixar de lado as muitas promessas alardeadas na Campanha Eleitoral passada, quase um repeteco da mesma CAMPANHA da primeira vez, porém, estava valendo o denominado “ganhar de um jeito ou de outro”, haja vista outros desencontros do grupo de apoio nas duas ELEIÇÕES MUNICIPAIS…

Os legisladores eleitos estão mais preocupados em sua maioria na promoção ou “barulho” patrocinado pelas famigeradas REDES SOCIAIS para uma aproximação com o seu PÚBLICO ALVO, bem como, na espera do RETORNO dos acessos, curtidas e comentários favoráveis…

Se bem que pelos comentários postados deste ou do outro lado, quase sempre são os mesmos de sempre, sendo assim, pode-se escrever que esses legisladores provincianos estão patinando em “causas perdidas” neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Deve-se registrar que esse tempo está correndo contra executivo e legislativo, tendo em vista que mais um ano está se encerrando e nada das muitas promessas estarem sendo realizadas em benefício da comunidade provinciana…

Outra coisa desta mesma coisa, ficar jogando a culpa do outro lado por causa disto ou daquilo, pode ser um “tiro no pé”, afinal de contas já passou da hora de correr atrás do lucro, caso contrário, podem ficar apenas contabilizando os problemas…

De um jeito ou de outro, todos devem seguir pela mesma estrada em busca de um objetivo comum, considerando as prioridades da comunidade em todas as áreas de atendimento, porém, para isso ser possível, faz-se necessário estar em conexão com as propostas em nível de Gestão das Organizações…

Porém, na esfera pública, tais exigências quase não existem, pois, a máquina pública trabalha por meio das tais “indicações dos cargos” em nome dos partidos de apoio, além de outras trocas “nada simbólicas”…

A denominada “profissionalização do mercado” nas áreas privada e pública, continua “devagar e quase parando” na esfera pública por causa das questões citadas acima, por outro lado, o mercado continua em ritmo de desenvolvimento por meio das novas propostas focadas na “tecnologia” e na “qualificação” dos/as colaboradores/as…

Finalizando, não se pode esperar pela realização das muitas “promessas de campanha” de quem ocupa o “quinto andar” em terras provincianas, também, dos atuais legisladores que estão mais preocupados com suas pautas individualizadas e patrocinadas pelos desencontros das “redes sociais” em tempo de pós-globalização organizacional na era digital…

______________________________

(*) jornalista diplomado, professor universitário, assessor-executivo da ASSPEM-assessoria pública & empresarial e consultor na área da gestão em mídia organizacional.

e-mail: [email protected]