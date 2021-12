Parlamento Regional tem vereador adamantinense Alcio Ikeda Jr empossado como vice-presidente

Adamantina tem um representante no Parlamento Regional da Nova Alta Paulista: o vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE), que foi empossado como vice-presidente na cerimônia realizada na última terça-feira (7) pela SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), em São Paulo.

Com a proposta de nova regionalização, o Estado foi divido por 15 unidades.

O Parlamento da Nova Alta Paulista é composto por 30 municípios e tem como presidente o vereador Kleber Lopes de Sousa, de Bastos.

De acordo com informações publicadas pelo Portal Siga Mais, o vereador adamantinense atuou ativamente na organização do grupo de vereadores da região e vê com expectativa positiva a nova oportunidade de relacionamento regional e com o governo estadual. “Pretendo colaborar trazendo a realidade da nossa região, especialmente da nossa cidade, para discussão nesse espaço do parlamento regional”, disse. Ele não participou da solenidade de posse.

Segundo a SDR, os representantes das Câmaras Municipais terão participação efetiva nos Conselhos de Desenvolvimento a serem criados no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado. O ‘Parlamento Regional’ será um conselho consultivo composto por dois vereadores de cada Unidade Regional, sendo um titular e um suplente, escolhidos em processo transparente entre às Câmaras Municipais da região. O mandato será de dois anos. Também cabe aos Vereadores que integram o Parlamento Regional apresentar às Câmaras Municipais que representam leis que forem necessárias para a implementação de políticas públicas regionais, que impulsionem as potencialidades e solucionem problemas comuns aos municípios. O Parlamento será a instância interlocutora entre o Conselho de Desenvolvimento e as Câmaras Municipais.