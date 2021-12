Nova cozinha é inaugurada na Clínica Pai Nosso Lar

A Clínica PAI Nosso Lar realizou na última quinta-feira (9) a inauguração da nova cozinha, sendo mais uma etapa do conjunto de obras e investimentos estruturais que têm possibilitado a readequação gradual das suas dependências, em conformidade com os órgãos reguladores.

A inauguração teve a participação da direção e colaboradores da Clínica que recepcionaram autoridades, ente as quais o deputado estadual Reinaldo Alguz e os vereadores Paulo Cervelheira e Noriko Saito.

A reforma total da cozinha atende integralmente todas as normas relacionadas ao manuseio de alimentos, no preparo das refeições, com fluxos para entrada e saída dos alimentos, como também a entrada de funcionários ao setor.

Todo o espaço foi reconfigurado, com área de preparo de alimentos, sanitização e higienização dos mantimentos, e limpeza das loucas e utensílios, além de espaço para armazenamento, prateleiras, dispensa, câmara fria de refrigeração, câmara fria de congelamento, e ainda sala para a nutricionista responsável e acesso dos funcionários com sanitários e vestiário exclusivos. Na sequência, será realizada a revitalização do refeitório.

Durante a solenidade de inauguração, o tesoureiro da Clínica, Milton Ura, detalhou todo o conjunto de investimentos realizados na instituição a partir da instalação da atual diretoria. Entre os quais, a troca do sistema de esgoto (R$ 59 mil), reforma do pátio e banheiro externo da ala 1 (R$ 605 mil), cobertura de 900 m² da ala 2 (R$ 72 mil), reforma e implantação da ala de isolamento Covid-19 (R$ 544 mil), adequação para AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (R$ 122 mil), nova cobertura metálica para a cozinha (R$ 60 mil), reforma da cozinha (R$ 165 mil), reforma dos quartos e banheiros ala masculina (R$ 44,5 mil) e reforma da lavanderia (R$ 160 mil), totalizando R$ 1.831,500,00.

Os recursos, segundo detalhou, foram originados de destinações parlamentares, pelo Município (termo de colaboração) e Centro Universitário UniFAI. Ele citou R$ 400 mil pela atuação do deputado estadual Reinaldo Alguz.

O tesoureiro destacou que a Clínica está prestes a ser reabilitada junto a órgãos federais para a obtenção, novamente, da Certidão Negativa de Débitos (CND), o que poderá abrir novas fontes para captação de recursos públicos.

A unidade hospitalar de atendimento psiquiátrico é referência para 62 cidades do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília, com atendimento SUS.

