Inflação chega a 10,74% em 12 meses, maior para o período desde 2003

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial no país, desacelerou para 0,95% em novembro, após registrar 1,25% em outubro. O índice registrado no mês foi 0,30 ponto percentual menor do que em outubro, mas foi a maior variação para um mês de novembro desde 2015, quando foi de 1,01%.

No acumulado de 12 meses, a inflação chega a 10,74%, a maior desde novembro de 2003 (11,02%), bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano, que é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar entre 2,25% e 5,25%.

Em novembro do ano passado, a variação mensal foi de 0,89%. No ano, o IPCA acumula alta de 9,26%.

Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e se referem às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos, abrangendo dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.