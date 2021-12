Diplomada em Matemática é aprovada no Mestrado da UFABC

Caroline Vilela dos Anjos é formada na Turma de 2018 da Licenciatura em Matemática da UniFAI

Existem cursos de graduação no Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) que estão em funcionamento há anos, alguns desde o início das antigas Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIA) e Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia (FEO), depois, Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), porém, quase nunca são destacados nas publicações. Entretanto, torna-se fundamental que esses cursos retomem os respectivos espaços para uma aproximação com este tempo novo tempo para a Instituição.

Portanto, todos(as) aqueles(as) que desenvolvem atividades diversas, ou seja, docentes, discentes e funcionários(as), estão empenhados na promoção institucional visando ao desenvolvimento organizacional da UniFAI como se fosse uma única Instituição de Ensino.

Neste contexto acadêmico, registra-se a presença pedagógica do curso de Matemática para fazer a diferença na área das Ciências Exatas, ainda, considerando que os números continuam fazendo a diferença para a expansão do conhecimento em benefício da humanidade.

Histórico e destaques

Diz a frase que “todos os caminhos levam a Roma”, porém, neste caso em especial, pode-se destacar que para a Prof.ª Caroline Vilela dos Anjos, diplomada no curso de Licenciatura em Matemática (Turma de 2018), proporcionaram desafios e oportunidades, bem como, a realização do “sonho” de ser professora, ainda, para atuar com qualificação e competência na Educação.

Caroline afirma que “ter concluído o curso que possui habilitação na matéria de Física abriu novas portas dentro das escolas nas quais trabalho e, consequentemente, o meu ingresso no tão sonhado mestrado na UFABC [Universidade Federal do ABC]”.

Portanto, registra-se a formação acadêmica no curso com apoio dos docentes das disciplinas no período em que cumpriu as ações pedagógicas, foram de fundamental importância para a preparação da Prof.ª Caroline quando aluna, por isso, faz questão de afirmar que “os professores do curso de Matemática da UniFAI são e sempre foram excepcionais! Sempre muito atenciosos fazendo o possível e o impossível pelo bem-estar e pela continuidade e conclusão do curso. Sou eternamente grata e tenho um enorme carinho pelos meus professores, como a Simone Leite, o Enio Garbelini, Lilian Fortuna, José Luiz Duarte (que foi meu professor no Ensino Médio na E.E. José Firpo em Lucélia), José Luís Vieira de Oliveira (in memoriam), professor Francisco, e muitos outros que foram essenciais para mim”.

Atividades como Educadora

Atualmente, Caroline é professora na Rede Elite de Ensino e tem residência na cidade de Mauá, região do ABCDM paulista, tem uma segunda graduação em Pedagogia, pós-graduada em Metodologia do Ensino da Matemática e da Física, ainda, Gestão Educacional e Matemática Financeira e Estatística (em andamento).

Nessa rede de Ensino, teve a oportunidade de concluir um curso de “Escola de Coordenadores” promovido pelo Grupo Eleva de Comunicação, todavia, a Rede Elite de Ensino marcou presença e recebeu a condição de destaque nacional.

Deve-se considerar que para Caroline, a formação acadêmica proporcionada pelo curso de Matemática deve ser destacada de forma objetiva, tendo em vista “que o curso de Licenciatura em Matemática da UniFAI fez o mais importante em minha vida: realizou meu sonho de ser professora e me fez uma professora humana, com respeito e empatia pelos alunos. Ter concluído o curso que possui habilitação na matéria de Física abriu novas portas dentro das escolas que trabalho e consequentemente o meu ingresso no tão sonhado mestrado na UFABC”.

Parabéns e sucesso sempre

Os(as) docentes do curso de Matemática da UniFAI cumprimentam a Prof.ª Caroline Vilela dos Anjos pelas conquistas na área da educação, haja vista as etapas conquistadas com formação na instituição, porém, torna-se necessário a palavra da coordenadora do curso, Prof.ª Ma. Simone Leite Andrade para as suas considerações, a saber: “a Caroline sempre foi uma aluna de destaque. Excelente, comprometida, disposta aos novos aprendizados e aos desafios. Com certeza todo o sucesso e as realizações que ela colhe agora são frutos da sua dedicação e do amor ao que faz. Este novo percurso, que se inicia com a aprovação para o ingresso no mestrado, com certeza trará a ela a satisfação de mais um sonho realizado e a nós, docentes do curso de Matemática da UniFAI, o orgulho e a certeza de sabermos que estamos no caminho certo quanto à formação de nossos egressos. E que venham mais e mais conquistas”.

Ainda, o projeto aprovado da Prof.ª Caroline no curso de Mestrado da UFABC tem como objetivo a pesquisa sobre: “A Astronomia a partir do olhar tecnológico para os alunos do Ensino Médio”.