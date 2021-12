Atendimento no Centro Médico Unimed passa a ser das 8h às 20h

Todos os conveniados Unimed Adamantina agora têm maior flexibilidade de horário para buscar os serviços disponibilizados no Centro Médico Unimed, já que agora funciona das 8h às 20h. Além disto, as consultas marcadas com clínico geral serão das 13h às 20h.

A ampliação do expediente tem como finalidade oferecer aos usuários mais facilidade de acesso aos atendimentos prestados.

O Centro Médico Unimed foi inaugurado em setembro deste ano e oferece uma prestação de serviço ainda mais especializada e abrangente.

Além da estrutura moderna e equipamentos de última geração, outros grandes diferenciais são sem dúvida o gabarito dos médicos e dos profissionais que farão os atendimentos, bem como a qualidade dos exames disponibilizados aos usuários.

“Queremos que nosso beneficiário seja bem atendido e tenha o Centro Médico da Unimed Adamantina como referência de qualidade”, disse o presidente da Unimed Adamantina, dr. Antônio Carlos Borsato.

O Centro Médico Unimed fica localizado na avenida Rio Branco, nº 310 – centro. Mais informações podem ser buscadas pelos telefones (18) 3521 4621 ou 99680 7986.