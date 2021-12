SAAMA realiza ação de educação ambiental no Conjunto Habitacional Murilo Jaccoud

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), realizou uma ação em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)e moradores do bairro.

A iniciativa teve como objetivo realizar o plantio de 60 mudas de árvores de diferentes espécies no local.

Além do plantio que foi realizado pelas crianças que estavam acompanhadas de seus pais e supervisionadas pelo Departamento de Meio Ambiente, o secretário da SAAMA, reforçou a importância do ato em virtude das variações climáticas que vem acontecendo.

“Precisamos contribuir com o meio ambiente e essa iniciativa em parceria mostra o quanto algo pequeno pode em pouco tempo trazer benefícios, porque além da sombra, as árvores ainda colaboram com o solo”, comenta o secretário.

O engenheiro ambiental da Prefeitura de Adamantina, William Bachega e a interlocutora do Município VerdeAzul Nadine também orientaram os presentes sobre temas como: conservação patrimonial, manutenção e conservação dos recursos hídricos e áreas verdes, calçada ecológica e espaço árvore, descarte correto do lixo e disponibilidade de água no mundo.

Além dessa atividade, a SAAMA ainda desenvolve o “Programa Adamantina + Verde” que consiste em plantar árvores em calçadas do município de forma gratuita.

O programa que existe desde 2019, surgiu da equipe VerdeAzul Municipal com intuito de estimular o plantio e a conscientização da importância da arborização urbana.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a SAAMA por meio do telefone (18)3522-1776, email: [email protected] ou acessar https://www.adamantina.sp.gov.br/