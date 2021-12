Movimento Hip Hop lança música “Interligando Linhas” em Adamantina

Por considerar um dos movimentos culturais de maior expressividade atualmente no mundo, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina quer intensificar o apoio público aos grupos, coletivos e artistas independentes do Hip Hop.

A primeira grande ação aconteceu em novembro com o Festival Hip Hop dentro da Semana de Consciência Negra de Adamantina. Batalhas de rimas, breaking, basquete 3×3, skate, pocket show e apresentações de MCs foram algumas das atrações.

A ideia da Secretaria é realizar o Festival anualmente e, dentro de uma programação mensal, trazer à tona trabalhos desenvolvidos por esses artistas ligados ao hip hop, com apoio e a disseminação de conhecimentos.

O próximo evento está agendado para esta sexta-feira (10), às 19h30, no anfiteatro Fernando Paloni, anexo à Biblioteca Pública Jurema Citeli. Será o lançamento da música “Interligando Linhas” de autoria de Micuia MC, Lebre da 18 e Gustavo Meristema, com produção de Pacato. No evento, o mestre de cerimônia será Tio Will MC.

“Interligando linhas é uma música que conecta os diversos subgêneros da música Rap, expressando o alicerce do Hip Hop que é a união”, ressalta o MC Lebre da 18. “Muita diversidade dentro de uma única música, trazendo as características próprias de cada participante, inclusive do produtor que deu vida pra ideia do som”. A entrada é franca. E mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3522-2243.