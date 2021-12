UniFAI realiza Simpósio Intencional em parceria com a União Europeia

Neste contexto plural para o mundo tempo de pós-globalização, entretanto, pautado pelas necessidades da busca por uma Agricultura Familiar, ainda, tendo como objetivo principal os denominados coagricultores, realizou-se no Câmpus II do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) nos dias 25 e 26 de novembro, o “Simpósio Internacional e Ciclo de Debates” com o tema “Produção Resiliente de Alimentos frente às Mudanças Climáticas no Brasil, América Central e no Mundo”.

A promoção e a execução das atividades desse evento internacional contaram com o apoio da UniFAI por meio da Pró-Reitoria de Extensão (ProExt) e tendo como coordenador o Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira.

Patrocínio da União Europeia

O Simpósio em pauta, bem como o Ciclo de Debates que ocorreu nesses dois dias, recebeu o patrocínio do projeto Euroclima+, no contexto da Produção Resiliente de Alimentos, reforçando a importância dos(as) produtores(as) da Agricultura Familiar por meio dos(as) colaboradores(as).

De acordo com o Prof. Vagner Belo, “o foco principal das palestras foi voltado para o desenvolvimento da comercialização dos produtos agropecuários, num sistema de economia solidária, entre a produção agrícola dos produtores e os consumidores, também denominado de ‘urbanoides’, pelo palestrante Wagner Ferreira dos Santos da CSA Brasil (Comunidades que Sustentam a Agricultura)”.

Portanto, todos os temas e temáticas estiveram em conexão com a proposta em nível geral do Simpósio, também, marcaram presença nos debates e palestras, os(as) participantes que estiveram no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II da UniFAI.

A importância desse evento que buscou estar além da proposta em tempo de pandemia, demonstrou, segundo o Prof. Vagner, que “num enfoque de uma agricultura sustentável, mais resiliente e de baixo carbono frente às mudanças climáticas que têm ocorrido no mundo todo e em Adamantina também, com ondas de calor e secas extremas, geadas, erosão eólica, também conhecida como chuvas de vento, déficit hídrico que foge da normalidade climatológica (clima cíclico que ocorre dentro de 30 anos) e que estamos sentindo em nossa região”.

Participação de comunidades indígenas

Foi apresentado o manejo de roçado da floresta para a produção agrícola sustentável, das comunidades indígenas localizadas no “Alto Solimões da Região Amazônica”, do agreste pernambucano e do Mato Grosso do Sul, liderado pelo indígena e mestrando em biotecnologia, pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o biotecnólogo Marcondy Maurício de Souza.

Questões de gênero na área agroecológica

Foi apresentada para os(as) participantes uma abordagem do papel da mulher no contexto da agricultura familiar, por meio de um relato de vida de algumas agricultoras.

Uma outra apresentação foi da agricultora Adinalsa Diniz de Brito, a “Dina”, destacando uma experiência que registrou a importância da agricultura resiliente frente à produção denominada de “convencional” desenvolvida na Comunidade Abiru, que conta com a mão de obra voluntária de estudantes universitários, denominados de bolsistas, sendo que eles(as) desenvolvem a agricultura em troca de aprendizado agronômico e de cesta semanal de alimentos.

Encerramento e YouTube

A finalização do Simpósio contou com duas lives com a presença do Prof. Dr. Ivan André Alvarez, da Embrapa Territorial, que debateu como realizar do ponto de vista agroecológico, o desenvolvimento territorial das comunidades agrícolas, em especial do Brasil e da América Central e a participação da Prof.ª Esp. Valéria Paschoal, nutricionista da VP Nutrição Funcional, sobre o “Consumo de alimentos resilientes frente à crise hídrica e plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e seus valores nutracêuticos [propriedades medicinais, além de nutricionais]”.

Todas as palestras estão disponibilizadas nos canais da UniFAI no Facebook (facebook.com/unifaiadamantina) e no YouTube (youtube.com/unifaiadamantina).