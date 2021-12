Adamantina sediará lançamento do 2º Álbum Musical Regional neste mês de dezembro

O show de lançamento do 2º Álbum Musical Regional Latitude 21 será realizado em Adamantina no próximo dia 16 de dezembro, às 21h, na Praça Élio Micheloni.

O projeto surgiu em 2020, quando as atividades presenciais do Projeto Talentos e Produtos Regionais da Nova Alta Paulista (PRENAP) estavam suspensas devido à pandemia Covid-19.

O evento de abertura será promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, mas conta com apoio cultural da UniFAI, da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente e da Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista (REAP).

Segundo a Prof.ª Dr.ª Izabel Castanha Gil, coordenadora do PRENAP e do Projeto Nossa Gente e agente de Inovação pela INOVA CPS, o projeto inédito reúne letristas de várias cidades que compuseram poemas enaltecendo vivências, memórias, personagens, paisagens naturais e outros aspectos que marcam as identidades da Nova Alta Paulista.

Ainda de acordo com as informações passadas pela educadora, Cida Ajala, de Presidente Prudente, é autora das composições musicais de doze poemas e o padre Domingos de Jesus, é autor e compositor de dois deles.

Os escritores, suas obras em coautoria com ela, e suas respectivas cidades, são: Adamantina: Aline Valente Nunes Borro (Com Carinho, a Mariápolis); Esmeraldo Pereira (Águas do Paraná); Izabel Castanha Gil (Fátima e Diário de Um Refugiado); João Passarinho (Gratidão) e Laís Olmo da Sil va (Nova História). Irapuru: Eunice Ladeia Guimarães Amaro (Vai Passar). Pauliceia: Izabel Cristina Sanchez Castagna Zulato (Raízes). Tupã: Bruno Rondon Martielo (Tupã) e Luan Calderaro Costa (Ilha e Coração do Interior). Tupi Paulista: Luzia Castagna Sanchez (Aqui é o Meu Lugar). O padre Domingos de Jesus (Monte Castelo) compôs e interpreta Agricultura Familiar e Vais, Depois Tu Voltas.

As composições têm arranjos musicais do maestro Anselmo Ferreira, acordeom de Emerson Barbosa e harpa de Derlis Fernandez. Todas as composições têm registros autorais e foram patrocinadas pelos próprios autores. “Nossos agradecimentos à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, à UniFAI, à ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente e à REAP, por fazerem parte dos esforços coletivos para fortalecimento das conexões regionais”, destacou Izabel.