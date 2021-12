Direito na UniFAI: Compromisso com a cidadania!

A conjuntura internacional exige do(a) profissional que está atuando no mercado, independente da área, competência e qualificação para estar em conexão com as novas exigências mercadológicas em tempo de pandemia.

Todas as ações de um jeito ou de outro são convergentes para que o objetivo possa ser alcançado de forma competente e efetiva, portanto, faz-se necessário estar em sintonia constante com os avanços patrocinados pelo conhecimento humano e pela tecnologia.

Neste cenário plural para o Mercado em tempo de pós-globalização organizacional, pode-se destacar de forma intensa o curso de Direito, considerando que a formação acadêmica proporcionada no período da graduação, possibilita diversos olhares sobre um mesmo olhar.

Portanto, trata-se de estar envolvido(a) com a denominada Área das Ciências Humanas na perspectiva das Ciências Jurídicas, ainda, frente às necessidades do ser humano pelo padrão universal de justiça.

Formação integral

Desta forma, cursando Direito no Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), o(a) futuro(a) advogado(a) está mais do que inserido neste universo mediado pela sistematização e exigência constante do diálogo para que a justiça prevaleça para todos(as).

Nesta busca pelo outro lado que continua sendo a marca registrada da imparcialidade frente à integralização da comunidade em nível global, a Prof.ª Dra. Fernanda Butarelo afirma, a saber: “O Direito é uma ciência humana relacionada com a convivência harmônica e pacífica em sociedade. Além da excelente formação integral que habilita o bacharel a escolher as diferentes carreiras jurídicas e trilhar o caminho do sucesso profissional, o curso de Direito da UniFAI destaca-se pela atenção à formação ética e cidadã, com enfoque no respeito às diversidades e na atuação em busca de soluções pacíficas de conflitos”.

Cidadania e Ação social

A busca pela conquista da cidadania deve ser constante em todas as etapas do curso de Direito da UniFAI, tendo em vista que para tais ações efetivas, o(a) acadêmico(a) tem à disposição a “UniFAI Cidadã”, por meio do Núcleo de Cidadania e Ação Social.

Assim, tais atividades envolvem os(as) discentes em atividades mediadas pela Extensão em benefício da comunidade, também, as parcerias com instituições públicas e organizações que atuam na sociedade possibilitam para os(as) acadêmicos(as) do curso de Direito da UniFAI uma conexão jurídica entre a teoria e a “práxis” em tempo de pandemia.

Portanto, não basta estar para exercer tal participação, torna-se fundamental marcar presença efetiva. Assim, a Prof.ª Fernanda Butarelo afirma: “O empenho dos alunos é notório e motiva as atividades acadêmicas realizadas. O curso de Direito da UniFAI está conectado com as novas exigências de formação e com a tarefa de colaborar com o desafio de edificar uma sociedade realmente livre, equilibrada, inclusiva, justa e pacífica”.

Participe desse desafio na escolha pelo curso de Direito da UniFAI e faça a diferença neste tempo novo tempo que se chama hoje!

Informações: www.unifai.com.br/vestibular.