Um olhar além do curso de Farmácia da UniFAI

Em tempo de pandemia, todos(as) devem estar atentos(as) ao cenário em nível “glocal“, ou seja, do global para o local, tendo em vista que o contexto plural mediado pela pós-globalização coloca o mundo em sintonia universal.

Portanto, quando se faz a escolha pela graduação em Farmácia, o(a) acadêmico(a) pode estar entrando em um ambiente diversificado pelos inúmeros questionamentos sobre as milhares de substâncias para que a prevenção possa ser efetivada.

Neste contexto de busca pelo outro lado do conhecimento farmacêutico, o coordenador do curso, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha destaca, a saber: “Confesso que quando entrei no curso, me encantava a química, mas o mais interessante no curso de Farmácia é que a cada termo que vamos cursando, descobrimos uma nova paixão. Aprendemos que de uma substância pode surgir a prevenção, a promoção e/ou a cura de um paciente”.

Também, o desenvolvimento constante dos diversos modelos patrocinados pela tecnologia na área da Saúde em busca da solução desta ou daquela doença proporciona resultados efetivos em benefício da comunidade.

A pandemia continua em todas as áreas do Mercado em nível global, neste cenário de preocupação com a sociedade, o Prof. Bruno enfatiza: “Pensando no contexto pandêmico, fomos os responsáveis pelas pesquisas em relação às vacinas”.

Estrutura do curso de Farmácia

Todas as atividades desenvolvidas no período da graduação estão em sintonia com a proposta pedagógica do curso, haja vista que o compromisso deve ser por meio da integralização entre as teorias e técnicas proporcionadas pelas aulas de laboratório e experimentações diversas.

Também, deve-se registrar que a qualificação do corpo docente está em conexão com as respectivas disciplinas ministradas, buscando oferecer para os(as) acadêmicos(as) um conhecimento que envolva todos os aspectos da graduação em Farmácia.

Além do envolvimento em atividades focadas no Mercado específico, existem alternativas para o(a) diplomado(a) na área, tendo em vista a área da Pesquisa acadêmica ou científica, assim, o Prof. Bruno enfatiza que “este universo me fez querer descobrir mais e, assim, cheguei às minhas pós-graduações, mestrado, doutorado e pós-doutorado, com a semente do novo que a Farmácia possibilita em cada termo. Hoje sou docente e coordenador de cursos do Centro Universitário de Adamantina e só foi possível chegar aqui com toda a estrutura humana e física que essa Instituição possui”.

