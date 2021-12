Prefeitura de Adamantina encaminha 8 projetos de lei para concessão de direito de uso nos distritos industriais

Com o objetivo de fomentar a geração de emprego e renda, a Prefeitura de Adamantina encaminhou à Câmara Municipal, 8 projetos de lei complementar que dispõe sobre autorização para que o chefe do Poder Executivo possa outorgar Concessão de Direito Real de Uso de diferentes lotes. Os mesmos foram votados ontem (6), em primeira discussão.

As empresas vencedoras do processo licitatório foram: Transmassei Transporte & Logística LTDA que tem como principal atividade econômica o transporte rodoviário de passageiros; Marmoraria Aliança Adamantina LTDA que atua com placas e execução de trabalhos em diferentes pedras; Transtriângulo Transportadora LTDA que também atua com transporte rodoviário de carga.

A empresa Barcelos & Barcelos Comércio de Equipamentos de Segurança LTDA que tem como foco o comércio de roupas e acessórios voltada a segurança do trabalho; a Robinson Borges de Carvalho que atua com a fabricação de móveis e outros materiais; R.M. Teles Indústria e Comércio que atua com a fabricação de produtos de metal e materiais de construção; Sterile Vita Ambiental LTDA que presta serviços de tratamento e disposição de resíduos perigosos, coleta e transporte e, ainda, a Geo-Analítica Estudos e Gerenciamento de Áreas Contaminadas que atua na área de engenharia.

Os lotes concedidos foram nas áreas do Distrito Industrial Otavio Gavazzi, Valentim Gatti e Distrito Industrial José Bocardi. Após a votação em segunda discussão e aprovação, deverá ser realizada uma cerimônia para que os proprietários das empresas assinem o termo de concessão de áreas.

Após a assinatura, os vencedores da licitação deverão apresentar o projeto finalizado na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e depois da aprovação, poderão dar início a construção em um prazo de 90 dias.

Novo Distrito Industrial

Dando continuidade ao objetivo de estimular as empresas a ampliarem seus negócios e a novos empreendedores se estabelecerem no município, a Prefeitura de Adamantina solicitou junto ao Desenvolve SP o montante de R$ 5 milhões para a implantação de um novo distrito industrial. O processo segue em análise pelo órgão governamental.