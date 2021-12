Fisioterapia da UniFAI para fazer a diferença!

Não tem como deixar de lado que existem cursos diferenciados em todas as áreas do conhecimento em nível de graduação, todavia, deve-se registrar que este ou aquele curso pode e deve fazer a diferença no Mercado.

Também, a pandemia, desde o início, reforçou para a sociedade que os cursos que oferecem formação na área da Saúde estão em linha de atuação direta com a prevenção e o controle das etapas relacionadas com todos os aspectos relacionados com o novo coronavírus (Covid-19) em nível “glocal“, ou seja, do global para o local.

Faça a sua escolha!

Todas as escolhas executadas antes de entrar neste ou naquele curso estão sempre de acordo com o jeito de ser e estar da(o) interessada(o), considerando que se trata do futuro profissional depois da formação acadêmica.

Porém, neste caso em especial, Nádia Cristina Cardoni, fisioterapeuta e ex-aluna do curso, afirma: “Escolher o curso de Fisioterapia da UniFAI foi um grande diferencial na minha carreira profissional, pois toda a estrutura física proporcionada pela faculdade, grade curricular, profissionalismo e competência dos docentes fizeram com que eu me tornasse uma profissional mais bem preparada com uma visão crítica-reflexiva e humanística para atuar em todos os níveis de atenção à saúde”.

Neste cenário envolvendo a escolha mais acertada quanto ao curso de Fisioterapia, deve-se considerar que a formação envolvendo todos os aspectos relacionados com os cuidados do(a) paciente, está em sintonia com a formação teórica em sala de aula e as atividades de estágio na Fisioclínica do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

História de sucessos

O ano 2000 marca o início do curso de Fisioterapia na Instituição, tendo a primeira turma diplomada em 2003, ainda, com a Fisioclínica sendo inaugurada em 2002 para oferecer atividades relacionadas com o estágio das(os) acadêmicas(os) e atendimento para a comunidade em nível regional.

Neste ano, 2021, a UniFAI estará diplomando a 18ª Turma do curso de Fisioterapia para o mercado em tempo de pandemia, portanto, deve-se registrar que os objetivos estão sendo cumpridos pelos docentes, discentes e funcionários com apoio da Reitoria e equipe.

O resultado se faz na caminhada em busca da superação dos desafios que estão em todas as áreas, entretanto, na Fisioterapia existe o compromisso com a disciplina e o compromisso com o(a) paciente desde a sala de aula com as teorias que são traduzidas nas práticas desenvolvidas no estágio realizado com competência e qualidade pela Fisioclínica.

Se você tem interesse em fazer parte desta História de sucesso e compromisso com a saúde do próximo, venha para cursar Fisioterapia na UniFAI.

