Cultura promove noite de autógrafos com Lucas Marton nesta quinta

A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promove nesta quinta-feira (9), às 19h30, na Biblioteca Pública “Jurema Citeli”, a noite de autógrafos com Lucas Marton Elias, que recentemente lançou seu primeiro livro, “Uma última chance” da Editora Autografia.

Lucas Marton Elias, 25, é engenheiro químico formado pela faculdade de engenharia de Sorocaba. Sempre foi um grande fã de livros de suspense e investigação policial. Seu autor favorito é Harlan Coben, fonte direta de inspiração para a escrita do seu livro.

Atualmente residindo em Boituva e trabalhando no Grupo Petrópolis, Lucas mantem um carinho especial por Adamantina e Flórida Paulista, cidades em que viveu grande parte da sua infância e pré-adolescência e onde ainda moram muitos familiares e amigos.

“Uma última chance”, livro de ficção policial com fatos que ocorreram no passado e voltaram à tona no presente na vida do personagem central. Trata-se da busca incessante de um pai para descobrir o paradeiro do filho desaparecido há três anos.

A noite de autógrafos tem entrada franca e é aberta ao público. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Cultura e Turismo, 18.3522-2243.