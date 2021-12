Com participação de 400 atletas, Torneio Cidade Joia tem alto nível de competividade e organização elogiada

Um grande evento em todos os sentidos! Assim foi definido pelos dirigentes e comissões técnicas das equipes o 2ª Torneio Cidade Joia de Futebol de Campo, realizado no último domingo (5) em Adamantina por meio de parceria entre a Instituição Capaz e Departamento de Esportes, Prefeitura do Município e Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação.

O reconhecimento dos participantes se reflete nos números alcançados pela competição, tendo em vista que contou com 400 atletas, divididos em 16 equipes, 2 categorias (Sub-12 e Sub-14), além dos 10 observadores de grandes clubes brasileiros presentes para avaliar os jogadores em campo e garimpar possíveis talentos.

“Os dois pontos altos do evento foram sem dúvida o alto nível de competividade já que tivemos aqui as melhores equipes nas duas categorias e também a organização impecável do início ao fim. Por isso parabenizamos os responsáveis pela dedicação e trabalho realizado aqui, hoje”, disseram dirigentes e autoridades presentes no Torneio.

Todos os jogos foram no excelente gramado do Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’.

Após 2 disputadas semifinais, foram conhecidos os grandes vencedores: na Sub-12 ficou com o título depois de cobranças de pênaltis o time do Sumaré Tupã, tendo como vice o Grêmio prudente; na Sub-14 o campeão foi o Grêmio Prudente ao ganhar de 2 a 0 o Prefeitura de João Ramalho. Os artilheiros foram Otácilio – João Ramalho (Sub-12) e Nathan – Grêmio Prudente (Sub-14). E os goleiros menos vazados foram Eduardo – Sumaré Tupa (Sub-12) e Caio – Grêmio Prudente (Sub-14).

Com a participação de autoridades adamantinenses – como o prefeito Márcio Cardim, o presidente da Instituição Capaz, Nelson Baraldi, o secretário e o diretor municipal de esportes Ronaldo Tuiuiú e Luciano Neto, acompanhados de convidados – foi feita a entrega da premiação com chamativos troféus (réplica do Campeonato Brasileiro) e medalhas aos dois primeiros em cada categoria.

“Queremos agradecer de coração a todos os responsáveis das equipes que estiveram aqui hoje, pela presença, parceria e pela confiança destinada ao trabalho da nossa equipe, a qual aproveito também para parabenizar pelo empenho. E a importância deste evento para nós é enorme, porque a Instituição Capaz acredita que o Esporte é melhor o caminho para afastar as nossas crianças, adolescentes e jovens do que é ruim, promover saúde e, acima de tudo, transformá-los em cidadãos dignos”, completou Baraldi.