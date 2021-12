Com cerimônia e jogo festivo, obras na praça esportiva do Jardim Adamantina são inauguradas

Foram inauguradas na manhã do último domingo (5) pela Prefeitura do Município as obras de infraestrutura esportiva executadas na Praça Waldemar Romanini, onde fica o campo do Jardim Adamantina. Na oportunidade ocorreu a entrega à população do bairro os vestiários, banheiros e pista de caminhada construídos.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, da vice Dinha Santos Gil, dos secretários Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’ (Esportes), João Vitor Marega (Planejamento), Tiago Benetão (Agricultura), Osvaldo José (Educação) e Luciana Pereira (Gabinete), vereadores Cid Santos, Aguinaldo Galvão, Ricardo Cangirão e Antônio Leôncio ‘Bigode’, além do presidente Toninho Revelin e integrantes da Associação do Jardim Adamantina e moradores.

As obras foram concluídas no último mês de setembro, após serem atrasadas devido problemas gerados pela primeira empresa contratada em 2013/2014 pela gestão da época, o que acarretou diversos entraves burocráticos e na paralisação dos serviços, mas a atual administração conseguiu solucionar todos. E com a retomada dos serviços, depois de ser autorizada a reprogramação das construções e realizado novo processo licitatório, houve o repasse de R$ 243.735,00 com contrapartida de R$ 207.087,58, viabilizados por meio de contrato celebrado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura do Município.

A praça esportiva ganhou ainda uma pista de caminhada que mede 1.538,02 metros quadrados e teve investido o montante de R$16.625,99 em recursos próprios.

Para fechar a cerimônia, as autoridades e convidados fizeram o descerramento da placa inaugural, fixada na lateral dos vestiários.

Logo em seguida houve uma partida festiva de futebol entre um time formado por representantes da Prefeitura e um time formado por moradores do Jardim Adamantina, com o placar de 5 a 4 para os ‘donos da casa’.

Os novos espaços públicos já podem ser utilizados pela população do bairro.