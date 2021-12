BEL-CAR é a nova garagem de veículos de Adamantina

Foi inaugurada em Adamantina a Bel-Car, a nova garagem de veículos da Cidade Joia e toda a região. Localizada no alto da avenida Marechal Castelo Branco, a BelCar tem o comando do jovem empresário José Leandro Guimarães Périco, que possui vasta experiência no segmento e está sempre pronto para fazer o melhor negócio.

A empresa atua na compra, venda, troca e financiamento de veículos novos e seminovos, com a procedência e oferecendo a tranquilidade aos clientes de estarem fazendo negócios com uma empresa idônea e que vai garantir a satisfação total.

No portal www.belcarautomoveis.com.br, você confere o estoque de veículos, oportunidades e ainda tem a chance de concretizar o sonho de sair sobre quatro rodas. O telefone da Bel-Car de Adamantina é o (18) 99705-9455.