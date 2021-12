ADPM realiza semifinais do Campeonato Interno

A diretoria de amigos da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) realiza nesta terça-feira (7) as semifinais do tradicional Campeonato Interno de Futebol Médio.

A competição na ADPM conta com jogadores associados e convidados, sendo um tradicional evento esportivo na Cidade Jóia.

Dois duelos estão marcados, sendo os seguintes confrontos. No primeiro às 19h15, o Bar do Galego F.C. enfrenta o Lacure e no segundo às 20h15, o Orvate Financeira enfrenta Bel – Car Veiculos F.C.

Arbitragem

O arbitro será o osvaldocruzense Paulo Cesar Almeida “Yogue” da Liga de Sorocaba de Futebol.

Além de jogos, o evento esportivo contará com completo serviço de bar.