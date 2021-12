Adamantina registra redução de 32% nos casos positivos de COVID-19 em novembro

O mês de novembro trouxe boas notícias para Adamantina, pois o município conseguiu reduzir de 36% em outubro para 4% em novembro a taxa de positividade.

Enquanto outubro teve 811 casos notificados, em novembro, foram notificados 376 casos, o que significa uma diminuição de 46,3% de munícipes que procuraram a Central COVID-19 em busca de um primeiro atendimento.

No décimo mês do ano, Adamantina teve 294 casos positivos contra 16 no décimo primeiro mês do ano. Ainda em outubro, Adamantina teve confirmado 9 óbitos e em novembro, um.

“Estamos atravessando um bom momento no município, após termos vivido um período difícil no mês de outubro quando foi preciso estabelecer regras mais duras com o objetivo de conter o vírus e felizmente conseguimos”, relembra o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.

No entanto, de acordo com ele, apesar da flexibilização, não é hora de relaxar, pois o estado de São Paulo já confirmou a variante Omicrôn. As máscaras continuam obrigatórias em todos os espaços e o seu uso é fundamental, bem como a vacinação que segue acontecendo.

“Algumas pessoas ainda tem resistido à vacinação, há quem tomou uma dose e não voltou para completar o esquema e tem ainda quem não foi procurar para tomar a terceira dose. A vacina bem como todos os outros métodos são fundamentais para a manutenção dos índices em nosso município”, assegura.

Dose Adicional

Na última quinta-feira (2), o Governo do Estado de São Paulo, reduziu de 5 para 4 meses o intervalo para o recebimento da dose adicional da vacina contra a COVID-19 no estado.

A medida foi tomada seguindo recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo e vale para quem tomou duas doses dos imunizantes do Butantan/CoronaVac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech.

Vacina da Janssen

Os munícipes que tomaram Janssen já podem receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de 2 doses. Contudo, a vacina está ausente em todo o estado de São Paulo, pois o Ministério da Saúde não encaminhou o imunizante. Desta forma, a dose adicional a ser administrada é a da Pfizer.