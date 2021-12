‘Adamantina do Bem’ promove ação ‘Natal Solidário’ que beneficiará famílias necessitadas

O grupo de voluntários chamado de ‘Adamantina do Bem’ está promovendo uma campanha de arrecadação de dinheiro para beneficiar famílias do município que tem passado por necessidade, em especial relacionada à alimentação.

A ação tem sido divulgada nas redes sociais com o nome ‘Natal Solidário’. Para contribuir basta fazer um PIX na chave número 341.585.358-67, banco Itaú.

De acordo com a representante do ‘Adamantina do Bem’, Ana Paula Lima Ferreira, todo o valor conseguido por meio das doações será utilizado para comprar cesta de Natal e brinquedos. Portanto, a intenção inicial é presentear uma família e as crianças que moram naquela residência, mas, se tiver dinheiro a mais, outras cestas serão adquiridas e entregues às famílias que já são acompanhadas pelo projeto ao longo do ano.

“A colaboração não é obrigatória, justamente porque se trata de uma ação solidária. Mas gostaríamos que o máximo possível de pessoas ajudassem, porque tudo será revertido em ajuda àqueles que mais precisam, principalmente nesta época de final de ano”, acrescentou.

Mais informações sobre o Natal Solidário podem ser obtidas pelo telefone (18) 99746 7611 ou no Instagram @adamantina_do_bem . Seja você o Papai Noel neste Natal. Participe!