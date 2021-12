ÓTIMA NOTÍCIA: Depois de quase dois anos de pandemia, Adamantina zera casos ativos e internações por Covid

Adamantina não tem nenhum caso ativo e também nenhum morador do município hospitalizado com Covid-19! A ótima notícia foi anunciada no começo da tarde de hoje pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Em vídeo postado nas redes sociais, o secretário Gustavo Taniguchi Rufino fez o comunicado à população em tom de merecida comemoração. “Hoje, segunda-feira, dia, informamos a todos vocês que Adamantina está zerada de casos Covid. Faz dois anos que não tínhamos uma notícia tão boa quanto essa”, exclamou.

Durante os últimos dias e até este final de semana passado, o município apresentava apenas dois casos ativos em tratamento, mas que já são considerados pela Saúde Municipal curados da doença.

“Quero agradecer a população que colaborou para isso acontecesse. E peço para que mantenha tanto a responsabilidade sanitária e também as medidas preventivas. Obrigado a todos que colaboraram para que este momento fosse possível”, completou Gustavo.