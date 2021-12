Doria mantém redução de intervalo para a dose adicional contra covid para 4 meses

Em entrevista coletiva em Nova York, o governador João Doria afirmou neste sábado, 4, que São Paulo vai manter a redução no intervalo do prazo de aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19. Na quinta feira, 2, o tucano havia anunciou a redução no prazo de cinco para quatro meses, mas um dia depois a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pediu a reavaliação da decisão.

“São Paulo vai seguir orientação do Comitê Científico, que define as medidas de combate à pandemia desde o primeiro caso de covid no estado. A Anvisa não tem poder de determinar e proibir decisões estaduais”, disse o governador paulista. “O Supremo Tribunal Federal ratificou recentemente que cabem aos Estados definir as políticas de vacinação e de saúde.”

Em nota enviada à Prefeitura de São Paulo nesta semana, a Anvisa afirmou que não tem como garantir que os “benefícios superam os riscos” se a dose de reforço for aplicada em quatro meses, independente da vacina ofertada. A agência também afirmou que os dados disponíveis ainda não são suficientes para adoção e reprodução da Anvisa. Com a disseminação da variante ômicron, a capital também decidiu alterar o cronograma entre as doses.

A Anvisa alertou, ainda, que a redução generalizada do intervalo para a aplicação da dose de reforço “pode favorecer o aumento e o aparecimento de reações adversas desconhecidas”.

A medida é válida para quem tomou duas doses dos imunizantes da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. No caso do imunizante de dose única da Janssen, o reforço poderá ser recebido a partir de 2 meses.

O governo de São Paulo também decidiu manter obrigatoriedade do uso de máscaras diante da nova variante ômicron.