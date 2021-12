Vereadores buscam recurso para ajudar viabilizar obras de adequação do Museu e Acervo Histórico Municipal

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento promove estudos para a reforma e adequação do prédio do antigo Templo Budista de Adamantina – localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros – para a implantação do Museu e Arquivo Histórico Municipal. Na última sessão da Câmara Municipal os vereadores Noriko Onishi Saito e Paulo Cervelheira, ambos do PV (partido Verde), apresentaram o Requerimento nº 283/21 no qual pleiteiam recurso para as obras a serem executadas.

“Solicitam ao Deputado Federal Enrico Misasi, a destinação de recursos financeiros para ajudar no projeto de implantação do nosso Museu Histórico”, diz o texto do pedido.

No mês de setembro deste ano a Prefeitura de Adamantina e a Acrea (Associação de Cultura e Recreação de Adamantina) assinaram transferência da escritura do imóvel, da entidade para o Município.

Antiga reivindicação da comunidade de Adamantina, principalmente dos pioneiros, um museu se faz necessário para a preservação da história do município.

Na sede da Biblioteca Pública encontram-se inúmeros documentos, fotos, móveis, peças históricas, guardadas em caixas e sem acesso ao público.

A inauguração ainda não tem data definida, porque depende das melhorias estruturais.