Recuperação de pontes de estradas é reivindicada na Câmara

Os vereadores Aguinaldo Galvão (DEM), Noriko Saito (PV), Cid Santos (DEM) e Ricardo Cangirão (DEM) reivindicaram que a Prefeitura de Adamantina por meio do departamento competente faça a revitalização de pontes de estradas rurais do município.

“Solicitam intensificar o trabalho, uma vez que com chuvas de verão muitas foram danificadas, prejudicando as condições de trafegabilidade de diversas localidades, principalmente do Bairro Burrinho”, justificaram.

O pedido dos legisladores consta na Indicação nº 803/21, apresentada no plenário durante a última sessão ordinária da Câmara de Adamantina.

Os autores também afirmaram que a iniciativa atende diversas cobranças recebidas por moradores e usuários das estradas rurais onde ainda existe ponte danificada.

A Indicação foi encaminhada ao Poder Executivo para conhecimento e possíveis providências.