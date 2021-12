Prefeitura de Adamantina dará no mínimo 14% de revisão geral anual para servidores

A Prefeitura de Adamantina realizou uma reunião na manhã de hoje (03). Na oportunidade, estiveram presentes, o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, o secretário de administração, Evandro Pereira de Souza e o de finanças João Lopes de Oliveira, vereadores e o presidente do sindicato dos funcionários públicos, Nivaldo Martins do Nascimento “Londrina”.

O encontro tratou sobre o aumento dos salários dos funcionários públicos municipais e ficou estipulado que será concedido no mínimo 14% de revisão geral anual já a partir de janeiro de 2022 a ser pago no mês de fevereiro.

“Sabemos que os funcionários ficaram um período sem reajuste em virtude da lei complementar 173 por parte do Governo Federal, porém agora poderemos conceder no mínimo esse percentual, porque estamos com as contas em dia”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Na reunião ainda foi tratado sobre o aumento no vale refeição. A expectativa é que o reajuste seja concedido a partir do mês de abril.