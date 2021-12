Closet 98 festeja 6 anos no comércio adamantinense e presenteia clientes com descontos de até 80%

Nesta semana a Closet 98 comemorou a data mais especial do ano, dia 24 de novembro, completou seu aniversário de 6 anos no comércio adamantinense.



Idealizada pelo sonho e dinamismo da empresária Renata Belém, a refinada loja conquistou espaço e se tornou referência de glamour e qualidade nas suas roupas que oferece as suas clientes. “A Closet pra mim significa vida, beleza, empoderamento feminino e felicidade de poder proporcionar boas sensações às mulheres que ao se verem no espelho com nossas roupas se sintam deslumbrante”.



A loja trabalha com marcas de padrão refinado e traz para Adamantina sempre o que há de mais atual das marcas Antix, Banabana, Eico, Viviane Furrier, Alfreda, MA Clotes, entre outras.



“Nosso diferencial é justamente ter opções para vestir com looks incríveis mulheres sofisticadas e também aquelas que preferem roupas versáteis e práticas para o dia a dia ou ocasiões especiais”, acrescentou Renata.





Para marcar o 6º aniversário, a empresária decidiu antecipar e estender a Black Friday, que acontece na loja de 16 a 30 de novembro, com descontos que vão de 30% a 80% e, além do pagamento à vista, oferece ainda condições facilitadas para parcelar no cartão de crédito ou cheque.



“Gratidão é a palavra que queremos deixar para retribuir a confiança e preferência depositada em nós por cada cliente ao longo desses anos”, finalizou.

A Closet 98 fica na Rua Osvaldo Cruz, 98 – centro de Adamantina. Atende também pelo (18) 99707-2098, inclusive com entrega delivery.