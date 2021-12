ARTIGO: Província e Cultura em tempo de bo.do.quio…

“A cultura forma sábios; a educação, homens.” (Louis Bonald)

“A cultura está acima da diferença da condição social.” (Confúcio)

À JUREMA (in memoriam), dedico!

Pelo andar, ou melhor, RODAR do ônibus da CULTURA desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode-se acreditar que o CENÁRIO CULTURAL está de um jeito ou de outro em BOAS MÃOS e assim por diante…

Até onde se sabe aqui e ali, ainda, deste e do outro lado em terras provincianas, a EQUIPE anterior estava sempre com as MÃOS AMARRADAS por causa dos eternos DESENCONTROS patrocinados pelos interesses alheios aos objetivos, ou seja, envolvendo a proposta da CULTURA e ponto quase final…

Porém, tudo INDICA que nesta GESTÃO tudo será diferente (sic), isso é, pelo menos na área da CULTURA, portanto, os/as PROVINCIANOS/AS estão na denominada BOCA DE ESPERA, ainda, tendo em vista os últimos eventos e outros que estão previstos de acordo com a AGENDA CULTURAL da PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Nada como trazer o PASSADO de volta para o PRESENTE para que o FUTURO possa estar em conexão com os FATOS em meio aos BOATOS em tempo de FAKE NEWS deste DESGOVERNO BOZZONARO…

Assim, o pontapé inicial com o CACÁ HADDAD quando assumiu a CULTURA depois de anos fora do esquadro, juntamente com o VALDEIR no APOIO promoveram e executaram diversas ATIVIDADES, entre as quais o famoso ROCK NA PRAÇA e outros…

Depois, a GESTÃO da então SECRETARIA DE CULTURA com o jornalista diplomado ACÁCIO ROCHA, neste caso em especial, pode-se registrar que foram ANOS de atividades diversificadas e buscando a PROMOÇÃO da CULTURA em várias frentes de atuação em terras PROVINCIANAS…

Como sempre é REGISTRADO neste ou naquele ARTIGO OPINATIVO, não se pode deixar de lado que a proposta continua a mesma por meio da frase que continua mais atual do que nunca, a saber: A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR…

Do PASSADO para o PRESENTE com a GESTÃO do atual SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, assim, o TITULAR, jornalista diplomado, SÉRGIO VANDERLEI está na medida do possível RESGATANDO a importância da CULTURA para uma aproximação com a COMUNIDADE PROVINCIANA…

Portanto, dizem que CRITICAR é fácil e assim por diante, pode-se ATESTAR que faz sentido tal afirmação, entretanto, torna-se necessário escrever que o TRABALHO da EQUIPE atual da SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA está caminhando além do esperado, assim, que VOCÊ possa fazer a diferença com a sua PARTICIPAÇÃO nas atividades promovidas ou com APOIO da SMCT neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

Também, não se pode esquecer que a PANDEMIA continua existindo e tudo indica que o próximo ano deve ser de acordo com todos os PROTOCOLOS quanto a PREVENÇÃO com o CORONAVÍRUS…

Ah! Estava deixando de lado a GESTÃO na CULTURA da jornalista diplomada, NATÁLIA BACCHI (GOVERNO Ivo Santos), todavia, apesar de alguns AVANÇOS PONTUAIS aqui e ali, pode-se afirmar que o cenário não esteve conforme o esperado quanto às realizações da GESTÃO anterior e ponto quase final…

AVE CACÁ HADDAD! AVE ACÁCIO ROCHA!

_____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]