Polícia Federal apreende helicóptero lotado de cocaína após pouso forçado

A ação, realizada pelas delegacias da PF de Marília e Presidente Prudente, com apoio da Polícia Militar, teve início após informações de que uma aeronave estaria fazendo diversos pousos e decolagens suspeitos em área de plantação de cana, na região de Assis.



Com apoio do helicóptero Águia, da PM, policiais abordaram a aeronave que pousou em uma área rural próxima à Rodovia José Bassil Dower (SP-421). A aeronave foi localizada ainda funcionando e com as portas abertas.

Dentro da aeronave, policiais encontraram a droga, que ainda será pesada. O piloto fugiu no momento da abordagem deixando para trás uma pistola calibre 9mm, municiada e carregada.