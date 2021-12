Moradores do Jardim Brasil “plantam” bananeira em buraco

Protesto criativo dos moradores, além de protestar contra os serviços executados por empresa terceirizada da Sabesp evita acidentes mais graves no local

Moradores do Jardim Brasil plantaram uma bananeira em um buraco no meio da rua Mato Grosso. O objetivo da “criativa” manifestação foi de sinalizar o local e evitar acidentes, além de chamar atenção.

Com a manifestação de protesto, os moradores também fazem uma crítica bem-humorada ao que eles classificaram como “péssimos serviços prestados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)”.

Segundo um dos moradores, “faz tanto tempo que a bananeira deu até cacho e, se demorar mais, vai começar a madurar”. E o morador ainda continua satirizando a situação: “Brasil, um país de bananas”.

O morador revelou que o buraco é de responsabilidade da Sabesp, que realizou reparos no local para consertar um vazamento em uma tubulação de água, mas após a aplicação do asfalto a cratera se formou no local.

Outra moradora questionou a responsabilidade pela fiscalização do serviço, muito mal executado. “E quem fiscaliza o item do contrato da Sabesp. Quem tem que arrumar os buracos que fazem?”, questionou.

O Diretor de Secretaria da Câmara Municipal de Adamantina, Antônio Spanholo, também criticou os péssimos serviços. “Aliás, é sempre assim. A prefeitura arruma, aí vem a Sabesp e faz essee tipo de serviço”.

A reportagem do Diário esteve no local e comprovou situação de elevado risco, fazendo com que os motoristas precisem fazer malabarismo para desviar da cratera. E a situação poderia ser ainda pior sem a bananeira, que evita que os veículos fiquem presos no buraco.