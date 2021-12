Espírito natalino contagia Adamantina com programação especial

Secretaria de Cultura e Turismo divulga o calendário de dezembro com muita música, feiras e literatura

Dezembro chegou, e o espírito natalino já contagia toda Adamantina. Além da decoração especial em espaços públicos, casas e comércio, a programação da Secretaria de Cultura e Turismo pretende celebrar a data marcada pela alegria, confraternização e socialização.

Durante todo o mês, apresentações musicais serão realizadas na Praça Élio Micheloni com a temática natalina. E, para marcar o início dos festejos, a chegada do Papai Noel será diferente este ano.

Na segunda-feira, dia 13, o bom velhinho marca presença no Centro da cidade, quando as lojas iniciam a abertura em horário especial, até às 22h.

A chegada do Papai Noel será animada ainda pela Orquestra Júlio de Castro de Tupã, na Praça Élio Micheloni, a partir das 20h. Em seguida, um espaço com enfeites diferenciados foi montado no Paço Municipal para recepcionar toda a população.

No dia seguinte, 14 de dezembro, a praça central recebe apresentação da Big Band de Paraguaçu Paulista. No dia 15, é a vez da Orquestra de Viola Caipira de Adamantina encantar o público com canções que marcaram época.

A Praça Élio Micheloni recebe, no dia 16, o lançamento do 2° Álbum Musical Regional Projeto Nossa Gente. E, fechando a primeira semana de programação natalina, haverá concerto da Banda Marcial de Adamantina.

Em 20 de dezembro, os festejos contam com teatro Presépio Vivo Equoterapia ‘Passos que Curam’, com apresentação de Zé Rico & Rikaço. No dia 21, a cantata natalina ‘Pra sempre Deus conosco’ será abrilhantada pelo Coral e Orquestra Asafe – Assembleia de Deus Ministério do Belém em Adamantina.

Já no dia 22 ocorre espetáculo do Grupo Musical Linha do Horizonte e, no dia 23, da Banda Sem Limites. Todas as apresentações acontecem às 21h.

Também, de 20 a 24 de dezembro, a Praça Élio Micheloni recebe durante todo o dia a Feira OMIN de Artesanato.

OUTRAS ATRAÇÕES

No próximo dia 9, a Biblioteca Pública Jurema Citeli sedia uma noite de autógrafo do escritor Lucas Marton, com a publicação ‘Uma Última Chance’, a partir das 19h30. Já no dia 10, haverá o lançamento da música ‘Interligando Linhas’, às 20h, no Anfiteatro Fernando Paloni.

E, no dia 18, mais uma edição da Feira Camaleão movimenta o Parque Caldeira, às 14h.

“A Secretaria de Cultura e Turismo entrega mais uma diversidade de atrações neste mês para toda a população. Desejamos a participação de todos, nos eventos que reforçam os valores de nossa cidade, os artistas e artesãos, mas, também, abre espaço para a região, enriquecendo ainda mais a programação festiva de dezembro”, destaca o secretário municipal, Sérgio Vanderlei.