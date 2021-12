Prefeitura de Adamantina inaugura banheiros e vestiários na Praça Waldemar Romanini no Jardim Adamantina

Cerimônia que acontece no domingo (5) terá partida de futebol amistosa entre representantes da Prefeitura e time do Jardim Adamantina

No domingo, dia 5, a partir das 8h, será realizada a cerimônia de inauguração dos banheiros e vestiários que foram construídos na Praça Waldemar Romanini no Jardim Adamantina.

Para marcar a data, será realizada ainda uma partida de futebol amistosa entre um time formado por representantes da Prefeitura contra o time formado por moradores do Jardim Adamantina.

Além dos vestiários e banheiros, o local ainda ganhou uma pista de caminhada que mede 1.538,02 metros quadrados e foi investido o montante de R$ 16.625,99 em recursos próprios.

As obras foram concluídas no mês de setembro e a inauguração havia sido marcada para o dia 14 de outubro, porém em virtude do aumento de casos de COVID-19 que o município estava registrando na oportunidade, o evento foi cancelado.

A expectativa é que a inauguração dos banheiros e vestiários que foram construídos no Parque Caldeira aconteça na próxima semana.

Sobre a obra

O contrato para a execução foi celebrado entre o Ministério do Esporte, por meio do então deputado federal Arnaldo Faria de Sá com a Prefeitura de Adamantina em 2013, porém a obra estava paralisada e foi retomada pela administração atual.

Com a retomada do respectivo convênio foi autorizada reprogramação da obra para realização de novo processo licitatório. O repasse recebido foi de R$ 243.735,00 com contrapartida de R$207.087,58.